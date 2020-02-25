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Масленица. ПЦУ дала советы, как провести неделю

Масленица. ПЦУ дала советы, как провести неделю - Фото
Фото: depositphotos.com
25.02.2020, 09:04

В течение всей недели, по церковному уставу, можно употреблять молочную пищу, яйца и рыбу

С 24 февраля началась сырная (масляная) неделя - "это время не для каких-то особых гуляний и веселья, а для примирения с ближними, прощения и покаяния". Об этом говорится в сообщении Православной церкви Украины в Facebook.

В ПЦУ напомнили, что это "еще одна возможность вспомнить о том, что вокруг есть много нуждающихся, одиноких, бедных, которым нужна помощь, внимание и забота".

Начиная с понедельника, в течение всей недели, по церковному уставу, можно употреблять молочную пищу, яйца и рыбу.

"Завершается сырная неделя 1 марта Прощеным воскресеньем, когда каждый христианин должен попросить прощения за все сознательные и бессознательные образы, чтобы войти в дни Великого поста, находясь со всеми в мире", - отмечается в сообщении.

В среду и пятницу не совершается Божественная литургия. В субботу перед Прощеным воскресеньем церковь вспоминает память всех преподобных отцов.

Воскресенье, 1 марта, последний день перед Великим постом, когда употребляются молочные продукты. В этот день во всех храмах совершается вечерня с чином прощения, когда духовенство и верующие взаимно просят друг у друга прощение.

  • 16 января в Православной церкви Украины заявили, что купание в проруби на Крещение "не смывает грехи", и вообще это не украинская традиция.

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Арина Толина
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