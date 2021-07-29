Между КПВВ и линией разграничения на Донбассе и в Крыму запустят бесплатные автобусы

Вчера на заседании Кабмина утвердили постановление о запуске автобусов между контрольными пунктами въезда и выезда и линией разграничения с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса. Инициатором документа выступило Минреинтеграции.

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Как указывается в пояснительной записке, во время пересечения линии разграничения с оккупированными Донецком и Луганском, а также админграницы с аннексированным Крымом, люди, у которых нет собственных автомобилей, вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком. Общественный транспорт должен решить эту ситуацию.

В Минреинтеграции подчеркнули, что автобусы будут бесплатными и будут курсировать на подконтрольной Украине территории – от КПВВ до линии разграничения и обратно.

29 июня Рада отменила штрафы за нарушение порядка въезда/выезда из ОРДЛО.

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Дарья Мостовая

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