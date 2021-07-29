Между КПВВ и линией разграничения на Донбассе и в Крыму запустят бесплатные автобусы
Вчера на заседании Кабмина утвердили постановление о запуске автобусов между контрольными пунктами въезда и выезда и линией разграничения с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса. Инициатором документа выступило Минреинтеграции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как указывается в пояснительной записке, во время пересечения линии разграничения с оккупированными Донецком и Луганском, а также админграницы с аннексированным Крымом, люди, у которых нет собственных автомобилей, вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком. Общественный транспорт должен решить эту ситуацию.
В Минреинтеграции подчеркнули, что автобусы будут бесплатными и будут курсировать на подконтрольной Украине территории – от КПВВ до линии разграничения и обратно.
- 29 июня Рада отменила штрафы за нарушение порядка въезда/выезда из ОРДЛО.
Читайте также: Пункты пропуска на Донбассе будут работать даже в период локдауна – МинВОТ
Комментарии