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Между КПВВ и линией разграничения на Донбассе и в Крыму запустят бесплатные автобусы

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 10:10
Между КПВВ и линией разграничения на Донбассе и в Крыму запустят бесплатные автобусы - Фото
КПВВ Марьинка (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Вчера на заседании Кабмина утвердили постановление о запуске автобусов между контрольными пунктами въезда и выезда и линией разграничения с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса. Инициатором документа выступило Минреинтеграции.

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Как указывается в пояснительной записке, во время пересечения линии разграничения с оккупированными Донецком и Луганском, а также админграницы с аннексированным Крымом, люди, у которых нет собственных автомобилей, вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком. Общественный транспорт должен решить эту ситуацию.

В Минреинтеграции подчеркнули, что автобусы будут бесплатными и будут курсировать на подконтрольной Украине территории – от КПВВ до линии разграничения и обратно.

Читайте также: Пункты пропуска на Донбассе будут работать даже в период локдауна – МинВОТ

Дарья Мостовая
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Донбасс Крым линия разграничения кпвв контрольный пункт автобусы транспортное сообщение
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