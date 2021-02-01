Метать позвонок кита. Украинские полярники рассказали о традициях в Антарктиде

На украинской станции Академик Вернадский в Антарктиде есть ряд традиций: от метания позвонка кита до торжественного ужина в костюмах по субботам. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического центра.

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В центре отметили, что традиции основали британцы – они владели станцией до 1996 года. Среди традиций актуальными остались в частности такие:

– Торжественные вечера в каждую субботу: команда ужинает в костюмах, наглаженных рубашках и галстуках;

– Празднование Мидвинтер (середина антарктической зимы, 22 июня) с купанием в ледяном океане и спортивными соревнованиями, среди которых – метание позвонка кита;

– Большая уборка станции по пятницам;

– Выходной для повара по воскресеньям;

– Подарки под елку всем членам экспедиции от командира базы.

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В НАНЦ объясняют, что до 1996-го британские экспедиции зимовали на станции два года подряд, их участники придумали традиции, "чтобы не одичать".

По словам геофизика первой Украинской антарктической экспедиции Владимира Бахмутова, украинские полярники сначала думали, что на станции можно что-то изменить и привнести то, что будет "удобнее и ближе славянской душе".

"Но через несколько месяцев мы отказались от намерений быть "оригинальными", ведь многолетний опыт жизни британцев на этой станции сформировал оптимальные "законы", – вспоминает Бахмутов.

В конце января в Антарктиду отправилась новая экспедиция. В НАНЦ рассказали, чем они займутся.

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Марк Сировой

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