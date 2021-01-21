В Антарктиду отправилась новая экспедиция Украины: как будут добираться и чем там займутся

В Антарктиду на станцию Академик Вернадский отправилась новая сезонная экспедиция Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического центра.

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Отмечается, что команда начала свой путь 20 января. Члены экспедиции доберутся до Чили на самолете через Стамбул и Бразилию. В Чили пройдут двухнедельный карантин и лишь после этого отправятся по морю в Антарктиду. Ожидается, что экспедиция прибудет на южный континент в середине февраля.

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По слова главы НАНЦ Евгения Дикого, самый большой объем работы будет у технической команды: они обновят системы жизнедеятельности станции.

Техники в частности установят новые дизельные генераторы, которые дают тепло и свет. Для этого сначала надо обустроить стойкие к морозу и влаге железобетонные конструкции, а затем – смонтировать подъемный кран.

Также инженерная группа должна установить новые опоры линий электропередач, модернизировать систему отопления, отремонтировать причал. Таким образом продолжается первая масштабная модернизация станции после ее перехода под крыло Украины. Ее начали еще в 2019-го, но пандемия замедлила темп.

Рассказывает НАНЦ и о задачах ученых, они:

1. Продолжат изучать, как наземные и морские экосистемы реагируют на изменения климата: отберут пробы и проанализируют состав фитопланктона;

2. Изучат уникальные сосудистые растения Антарктиды – луговик (щучник) и колобант кито (перлинницю); исследуют микроклимат в районах распространения этих растений и механизмы их перемещения;

3. Исследуют динамику роста и состояние здоровья тысячелетних моховых банков. Также исследуют их реакцию на экспансию пингвинов дженту, которая происходит на фоне потепления.

В НАНЦ добавляют, что на станции установят специальное программное оборудование для исследования атмосферы, в частности для анализа данных о концентрации озона у станции.

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Марк Сировой

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