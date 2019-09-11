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МИД Эстонии высказался об отмене безвиза для украинцев

МИД Эстонии высказался об отмене безвиза для украинцев - Фото
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Фото: ERR)
11.09.2019, 16:44

Чиновник заявил, что отмена безвизового режима неразумна и юридически невозможна

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал возможность отмены безвизового режима для граждан Украины, заявив что это невозможно. Об этом он сказал в комментарии ERR.

Таким образом чиновник отреагировал на слова другого министра - внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который допустил такую возможность.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", - сказал глава МИД Эстонии.

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  • Безвиз Украины с Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 года и распространяется, в том числе, на Эстонию.
  • Ранее министр внутренних дел страны Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию.
  • Министр образования и науки Майлис Репс в среду заявила, что правительство никогда не обсуждало вопрос безвизового въезда для граждан Украины.

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