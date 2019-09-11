МИД Эстонии высказался об отмене безвиза для украинцев

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал возможность отмены безвизового режима для граждан Украины, заявив что это невозможно. Об этом он сказал в комментарии ERR.
Таким образом чиновник отреагировал на слова другого министра - внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который допустил такую возможность.
"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", - сказал глава МИД Эстонии.
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