МИД: Прибытие хасидов в Умань в этом году невозможно из-за COVID-19

В МИД отметили, что Израиль с пониманием воспринял отмену из-за коронавируса международного паломничества в Умань

Прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате этом году невозможно из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД, его мэр Умани Александр Цебрий обнародовал у себя в Facebook.

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Решение приняли, учитывая эпидемической ситуацию в Израиле, который находится в "красной зоне" по показателям заболеваемости коронавирусом, запрет на проведение массовых мероприятий в Украине, нагрузку на медучреждения, сложности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции.

По данным МИД, в результате переговоров и встреч между должностными лицами обеих стран, Израиль с пониманием воспринял отмену международного паломничества в Умань в этом году.

В МИД отметили, что есть попытки "политизировать" вопрос нынешнего приезда хасидов в Умань в период карантина некоторыми организациями как пример "антисемитизма" некоторых представителей украинской стороны.

По последним данным, Израиль находится на 43-м месте по количеству заболевших коронавирусом в мире, заразились 41 235 человек (603 - за последние сутки), 368 умерли, выздоровели 19 474.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Арина Толина

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