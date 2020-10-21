В МИД назвали число задержанных за границей украинцев

По данным МИД, 6202 украинцев осуждены за рубежом за совершение преступлений

По состоянию на 1 октября 2020 года за рубежом задержаны 11 968 украинцев. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает Радио Свобода.

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6202 украинцев осуждены за рубежом за совершение различного рода преступлений.

По данным ООН, в 2017 году в мире было 5,9 млн мигрантов из Украины. Организация Объединенных Наций включает в их число всех людей, которые родились в определенной стране, но не живут в ней. Например, в России после распада СССР остались 3 млн украинцев.

В августе 2019 года Министерство социальной политики сообщало, что около 3,2 млн украинцев работают за рубежом на постоянной основе, а в отдельный период – от 7 до 9 млн человек.

7 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что украинцы принесли цивилизацию в значительную часть России и россияне должны это помнить.

Арина Толина

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