Минобразования опубликовало даты проведения ВНО-2021

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая

Минобразования утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной независимой аттестации в форме ВНО до 1 марта 2021 года.

К 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по химии и завершится 15 июня тестированием по географии.

Тестирование по испанскому, немецкому, французскому языков пройдет 24 мая, английскому языку – 25 мая, математике – 28 мая, украинскому языку и литературе – 1 июня, истории Украины – 4 июня, физике – 7 июня, биологии – 10 июня.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.

24 июля сообщалось, что около 23 000 выпускников школ не сдали ВНО по украинскому языку и литературе, а также истории даже на минимальный проходной балл.

Арина Толина

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