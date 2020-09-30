Минобразования опубликовало даты проведения ВНО-2021
Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая
Минобразования утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной независимой аттестации в форме ВНО до 1 марта 2021 года.
К 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по химии и завершится 15 июня тестированием по географии.
Тестирование по испанскому, немецкому, французскому языков пройдет 24 мая, английскому языку – 25 мая, математике – 28 мая, украинскому языку и литературе – 1 июня, истории Украины – 4 июня, физике – 7 июня, биологии – 10 июня.
Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.
- 24 июля сообщалось, что около 23 000 выпускников школ не сдали ВНО по украинскому языку и литературе, а также истории даже на минимальный проходной балл.
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