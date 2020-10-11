Минобразования рекомендует школам уйти на каникулы с 15 октября – Шкарлет

Министр образования заявил, что вузам рекомендуется перейти на дистанционное обучение, студенты должны будут покинуть общежития

Министерство образования и науки рекомендует всем школам уйти на осенние каникулы с 15 по 30 октября из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом глава МОН Сергей Шкарлет сообщил в Telegram.

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По словам министра, соответствующее письмо будет направлено во все учреждения общего среднего образования завтра, 12 октября.

Учреждениям профессионально-технического образования и вузам будет рекомендовано с 15 октября по 15 ноября перейти на дистанционное обучение. При этом студенты должны будут выехать из общежитий.

Детские сады продолжат работу в обычном режиме с учетом рекомендаций Минздрава, подчеркнул Шкарлет.

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Денис Юдин

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