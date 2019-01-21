Минздрав назвал сроки годности вакцин от кори

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В Министерстве здравоохранения озвучили сроки годности вакцин от кори. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас в Украине против кори, эпидемического паротита и краснухи доступна комбинированная вакцина PRIORIX производства GSK (Бельгия). По состоянию на 1 декабря 2018 года в Украине осталось более 540 тысяч доз вакцин. В течение декабря в регионы поступали поставки вакцины производства Merck, США (392 тысяч доз)", - отметили в пресс-службе.

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Максимальный срок годности большинства этих вакцин - 20 марта 2020 года. Из всех остатков есть партия почти 400 тысяч, которая имеет срок годности до 31 января 2020 года.

"Все вакцины качественные и безопасные, закупленные за средства госбюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ)", - уточнили в пресс-службе.

15 января 2019 года сообщалось, что применение вакцины против кори в период повышенной заболеваемости гриппом безопасно.