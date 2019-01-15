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15.01.2019, 11:00

Вспышка кори: можно ли делать прививки во время эпидсезона гриппа

Вспышка кори: можно ли делать прививки во время эпидсезона гриппа - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

И.о. министра здравоохранения отметила, что применение вакцины против кори в период повышенной заболеваемости гриппом безопасно

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С 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2 тыс 305 человек - 966 взрослых и 1339 детей. Об этом сообщила у себя в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, уточнив, что в Украине вспышка кори продолжается уже два года.

"Единственный адекватный ответ, чтобы предотвратить новые случаи инфекции - усиленные меры по вакцинации , чтобы каждый ребенок, который еще не имеет прививки от кори и не имеющий медицинских противопоказаний, безотлагательно получил свою защиту", - подчеркнула Супрун.

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По ее словам, один из аргументов некоторых медиков, что вакцины против кори (КПК) обладают способностью подавлять иммунитет, и поэтому в период эпидсезона гриппа категорически нельзя проводить массовую вакцинацию против кори не соответствует действительности.

"Ученые анализировали отдельные случаи бактериальных и вирусных инфекций в популяции в течение так называемых "периодов риска" после прививки (0-30 дней, 31-60 дней и 61-90 дней). Их вывод - вакцина КПК не повышает риски этих инфекций. То есть не "перегружает" иммунную систему, не ослабляет защиту", - подчеркнула Супрун.

Она добавила, что применение вакцины против кори в период повышенной заболеваемости гриппом (эпидемии, кстати, не зафиксировано в Украине) безопасно.

1 января 2019 года в Бердичеве от кори умер двухлетний мальчик. В 2018 году корью заболели более 52 тысячи украинцев. Минздрав напоминает, что остановить распространение болезни может только вакцинация. 

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Теги: вспышка кори, ульяна супрун, корь, прививки, эпидсезон гриппа
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