Минздрав обновил перечень "зеленых" и "красных" стран - список

Украина остается в "зеленой" зоне

Министерство здравоохранения обнародовало актуальный перечень стран "зеленой" и "красной" зон. Новые данные обнародованы на сайте Минздрава.

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Согласно списку, в "красной" зоне находятся 70 стран, в "зеленой" - 123, в том числе и Украина. В Украине за последние 14 дней заболеваемость COVID-19 составляет 45,6 человек на 100 000 населения.

Также в "зеленой" зоне - Чехия, Беларусь, Хорватия, Греция, Польша, Турция, Словения, Словакия, Литва, Латвия. В перечень стран "красной" зоны попали Бразилия, Израиль, Россия, Черногория, Румыния.

Полный список можно посмотреть тут.

В списке всего 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

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Наталия Софиенко

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