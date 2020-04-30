Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минздрав объяснил, какие лекарства включил в перечень на сайте по COVID-19

Минздрав объяснил, какие лекарства включил в перечень на сайте по COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
30.04.2020, 15:20

В Минздраве подчеркнули, что назначение медпрепаратов при коронавирусе является исключительно компетенцией врача

На онлайн-платформе о применении лекарств при COVID-19, есть ряд препаратов, которые Минздрав включил в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Нет специфической терапии, которая влияет на вирус, но есть ряд препаратов, которые мы включили в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. На этой платформе вы сможете получить информацию о действии лекарств", - отметила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Читайте также: Минздрав добавил в протокол лечения COVID-19 фавипиравир

Она напомнила что назначение медпрепаратов является исключительно компетенцией врача.

По ее словам, эксперты Минздрава и украинские врачи постоянно обмениваются опытом с иностранными коллегами о мерах по борьбе с COVID-19.

"Постоянно проводим телемосты с зарубежными коллегами. К примеру, с китайскими врачами, с украинскими врачами, которые вернулись из Италии. Вчера провели телемост с коллегами из США. Ближайший запланирован с коллегами из Польши", - уточнила Микичак.

  • 16 апреля государственный экспертный центр при Минздраве запустил сайт, на котором можно узнать о препаратах, которые применяются для "профилактики и лечения" коронавирусной болезни.

Читайте также: В Украине приняли протокол лечения COVID-19: что он предлагает и что с ним не так

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
минздрав лекарства сайт коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 