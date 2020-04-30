Минздрав объяснил, какие лекарства включил в перечень на сайте по COVID-19

На онлайн-платформе о применении лекарств при COVID-19, есть ряд препаратов, которые Минздрав включил в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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"Нет специфической терапии, которая влияет на вирус, но есть ряд препаратов, которые мы включили в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. На этой платформе вы сможете получить информацию о действии лекарств", - отметила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
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Она напомнила что назначение медпрепаратов является исключительно компетенцией врача.
По ее словам, эксперты Минздрава и украинские врачи постоянно обмениваются опытом с иностранными коллегами о мерах по борьбе с COVID-19.
"Постоянно проводим телемосты с зарубежными коллегами. К примеру, с китайскими врачами, с украинскими врачами, которые вернулись из Италии. Вчера провели телемост с коллегами из США. Ближайший запланирован с коллегами из Польши", - уточнила Микичак.
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