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Минздрав озвучил правила, которые будут действовать после ослабления карантина

Минздрав озвучил правила, которые будут действовать после ослабления карантина - Фото
Ослабление карантина, уличная торговля (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
05.05.2020, 19:27

В Минздраве перечислили правила, которые будут действовать в заведениях общепита, парках и скверах после ослабления карантина

Министерство здравоохранения обнародовало правила, которые будут действовать после ослабления карантина. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

Основные требования к работе кафе и ресторанов с 11 мая:

- Проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня. К работе не допускаются люди с температурой выше 37,2 градуса, а также с признаками респираторных заболеваний.

- Обслуживание разрешается только на вынос по предварительным заказам и/или на летних площадках под открытым небом. Между столами должна быть дистанция 1,5 м, а за каждым из них может размещаться один или два человека.

- На входе необходимо разместить антисептики;.

- Администрация или персонал должны контролировать и обеспечивать условия для предотвращения появления очередей.

- Меню должно располагаться рядом с местом издания заказов, давать меню клиентам нельзя.

- Вход посетителей в заведения общепита запрещен.

- Заказ должны выдавать только в одноразовой посуде и закрытой таре.

- Работники должны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель должен обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила.

- Людей из группы риска необходимо временно отстранить от работы в общественном питании.

- Перед и после открытия, а также каждые два часа помещение нужно обрабатывать моющими и дезинфицирующими средствами.

- Место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.

Правила работы парков и зон отдыха:

- В парках и скверах должны быть оборудованы туалеты, и зоны с жидким мылом и антисептиками на входе в зону отдыха. Запрещены проведение организационных мероприятий и работа аттракционов.

- Посетители имеют право:

пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более трех человек;

использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащей социальной дистанции и правил, установленных администрацией.

Наталия Медведева
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