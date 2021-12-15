Можно ли лишить родительских прав за неуплату алиментов: разъяснение от Минюста
В Минюсте напомнили, что по закону за неуплату алиментов предусмотрена гражданская, административная, уголовная ответственность, но лишить за это родительских прав нельзя. Ведомство в Facebook уточнило нормы статьи 164 Семейного кодекса.
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В министерстве подчеркнули: родители обязаны содержать детей до совершеннолетия.
В Минюсте напомнили, за несоблюдение каких норм закона украинцев могут лишить родительских прав:
- отказываются забирать ребенка из роддома или другого медучреждения в течение шести месяцев;
- не предоставляют ребенку доступ к среднему образованию;
- жестоко обращаются с ребенком, применяют насилие;
- являются алкоголиками или наркоманами, что подтверждено меддокументами;
- эксплуатируют ребенка или принуждают к бродяжничеству;
- совершили умышленное уголовное преступление в отношении ребенка (есть приговор суда).
- В Украине с 4 марта 2021 года вступило в силу постановление Кабмина о внесении изменения в ПДД, касающееся перевозки детей.
- В июне президент Владимир Зеленский заявил, что каждый несовершеннолетний гражданин Украины будет получать процент от добычи полезных ископаемых из украинских недр. Деньги можно будет использовать на получение образования.
- Образовательный омбудсмен Украины напомнил, что задействовать школьников в сборе овощей и фруктов, переноске тяжелых предметов, уборке парков незаконно.
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