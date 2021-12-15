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Можно ли лишить родительских прав за неуплату алиментов: разъяснение от Минюста

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 12:05
Можно ли лишить родительских прав за неуплату алиментов: разъяснение от Минюста - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Минюсте напомнили, что по закону за неуплату алиментов предусмотрена гражданская, административная, уголовная ответственность, но лишить за это родительских прав нельзя. Ведомство в Facebook уточнило нормы статьи 164 Семейного кодекса.

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В министерстве подчеркнули: родители обязаны содержать детей до совершеннолетия.

В Минюсте напомнили, за несоблюдение каких норм закона украинцев могут лишить родительских прав:

- отказываются забирать ребенка из роддома или другого медучреждения в течение шести месяцев;

- не предоставляют ребенку доступ к среднему образованию;

- жестоко обращаются с ребенком, применяют насилие;

- являются алкоголиками или наркоманами, что подтверждено меддокументами;

- эксплуатируют ребенка или принуждают к бродяжничеству;

- совершили умышленное уголовное преступление в отношении ребенка (есть приговор суда).

Скриншот Facebook

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Яна Катасонова
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