Можно ли лишить родительских прав за неуплату алиментов: разъяснение от Минюста

В Минюсте напомнили, что по закону за неуплату алиментов предусмотрена гражданская, административная, уголовная ответственность, но лишить за это родительских прав нельзя. Ведомство в Facebook уточнило нормы статьи 164 Семейного кодекса.

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В министерстве подчеркнули: родители обязаны содержать детей до совершеннолетия.

В Минюсте напомнили, за несоблюдение каких норм закона украинцев могут лишить родительских прав:

- отказываются забирать ребенка из роддома или другого медучреждения в течение шести месяцев;

- не предоставляют ребенку доступ к среднему образованию;

- жестоко обращаются с ребенком, применяют насилие;

- являются алкоголиками или наркоманами, что подтверждено меддокументами;

- эксплуатируют ребенка или принуждают к бродяжничеству;

- совершили умышленное уголовное преступление в отношении ребенка (есть приговор суда).

В Украине с 4 марта 2021 года вступило в силу постановление Кабмина о внесении изменения в ПДД, касающееся перевозки детей.

В июне президент Владимир Зеленский заявил, что каждый несовершеннолетний гражданин Украины будет получать процент от добычи полезных ископаемых из украинских недр. Деньги можно будет использовать на получение образования.

Образовательный омбудсмен Украины напомнил, что задействовать школьников в сборе овощей и фруктов, переноске тяжелых предметов, уборке парков незаконно.

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Яна Катасонова

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