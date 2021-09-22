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Школьников запрещено привлекать к уборке парков во время уроков – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 19:24
Школьников запрещено привлекать к уборке парков во время уроков – омбудсмен - Фото
Школьники должны заниматься учебой (Фото: depositphotos)

Задействовать школьников в сборе овощей и фруктов, переноске тяжелых предметов, уборке парков незаконно. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте образовательного омбудсмена Украины.

В сообщении отмечается, что с началом учебного года учителя, руководители учебных заведений и представители местной власти стали использовать во время уроков детский труд.

Чиновники напоминают, что согласно Закону Украины "Об образовании" ученики имеют право на безопасные условия обучения. Они должны получать в школе знания, а такие работы не входят в образовательную программу.

Дети могут добровольно, на волонтерской основе участвовать в подобных активностях, но во внеурочное время.

Согласно изменениям в санитарный регламент от 1 января 2021 года, запрещено даже участие в уборке территории школы — ученики должны только содержать в чистоте свое учебное место и убирать за собой мусор. Разрешается поливать цветы в классе и делать влажную уборку без моющих и дезинфицирующих средств.

  • С сентября 2021 года в Китае дети младше 14 лет теперь должны заходить в социальную сеть TikTok не дольше, чем на 40 минут в день, в период с 06:00 до 22:00.
  • 21 сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что школы могут закрываться на карантин, даже если вакцинированы учителя. Если заболел один ребенок в классе, то весь класс уйдет на карантин, если 50% классов ушло на самоизоляцию – уходит вся школа.

Виктория Найдёнова
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дети школа образовательный омбудсмен
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