МОЗ предложил в 10 раз поднять сумму штрафов за нарушение карантина – Ляшко

По словам Ляшко, соответствующих законопроект уже подали в Верховную Раду

Министерство здравоохранения предлагает поднять штраф за нарушение противоэпидемиологических норм до 17 000 грн. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

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По его словам, Минздрав выступает за то, чтобы административная ответственность за нарушение карантина наступала сразу, потому что это все влияет на количество заболевших.

"Вопросы и власти, и Национальной полиции, и других контролирующих органов. Потому что это комплексная работа, которая должна быть обеспечена. И если есть нарушения, должен быть и админпротокол. Сумма штрафов у нас сегодня не такая, как, например, в европейском регионе. У нас 170 гривен. Хотим поднять. В европейском регионе ... Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это повторное нарушения, то будет 1700 евро", – рассказал Ляшко.

Главный санврач заявил, что законопроект о повышении размера штрафов до 17 000 грн уже подан в Верховную Раду, но "она не успела или не захотела проголосовать до своего отпуска".

В Украине по состоянию на утро 17 октября зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки – 6410.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 293 641 человека, умерли от COVID-19 – 5517 человек, выздоровели – 124 113.

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Наталия Медведева

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