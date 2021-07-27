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МВД: Главарем "особо опасной банды" оказался "Сенсей" – президент спортивной федерации

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 10:30
МВД: Главарем
Задержание членов банды. Источник: mvs.gov.ua

Вчера в Киевской области задержали особо опасную банду, которая с 2017 года нападала на судей, чиновников и правоохранителей. Сегодня стали известны подробности – в том числе, что главарем банды оказался 42-летний экс-СБУшник Александр Оверченко по прозвищу "Сенсей", сообщает пресс-служба МВД.

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По информации правоохранителей, всего в банде было десять человек, возглавлял ее президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине Оверченко, а его "правой рукой" был "Химик". Предполагается, что группировка была причастна как минимум к двум десяткам тяжких и особо тяжких преступлений.

В комментарии LIGA.net в пресс-службе Нацполиции рассказали, что Оверченко являлся сотрудником Службы безопасности Украины и входил в спецподразделение "Альфа", однако уточнили, что служил он там до начала своей преступной деятельности. 

В конце 2017 года банда совершила покушение на убийство полицейского, прикрепив под колеса автомобиля взрывное устройство. Правоохранитель не погиб, но получил телесные повреждения, пишет полиция.

Также, по информации МВД, в апреле 2018 года в Броварах группировка совершила вооруженное нападение на жилье одного из судей апелляционного суда. Группа лиц в балаклавах проникла в дом, угрожая семье судьи пистолетами и гранатой. Они забрали сервер с видеозаписями, оружие, автомобили, наличку, а также похитили сына хозяина дома.

В 2018 году предположительно от их рук пострадал столичный адвокат – злоумышленники прострелили ему обе ноги, забрав $15 000, ювелирные украшения и 1000 евро. После этого преступления полиции удалось установить личность "Сенсея" и объявить его в розыск.

В 2020 году нападения были совершены на IT-шников, мэра и экс-сотрудника правоохранительных органов. В 2021 году от разбоя пострадали жители села Стоянка Киевской области: злоумышленники проникли в дом, пытали хозяев, похитили три автомобиля и требовали $50 000.

В полиции заявили, что члены банды могли готовиться к преступлениям неделями, делая подкопы и устанавливая системы видеонаблюдения. При этом, фигуранты не пользовались личными машинами, на разбои ходили пешком, а информацию о потенциальных жертвах получали из СМИ и интернета.

Сейчас членам группировки вменяют статьи о разбое, незаконном завладении транспортными средствами и незаконном лишении свободы. Им грозит до 15 лет лишении свободы, а "Сенсею" – пожизненное заключение.

Читайте также: Пытали раскаленным утюгом. Полиция заявила о задержании банды: видео

Дарья Мостовая
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