Под Киевом задержали "особо опасную банду", она нападала на судей и чиновников – полиция
В Киевской области задержали особо опасную банду, которая нападала на судей, чиновников и правоохранителей. Об этом сообщает областное управление полиции в Facebook.
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По данным полиции, банда действовала с 2017 года, ее главарем был экс-сотрудник одной из силовых структур.
Правоохранители пишут, что группировка совершила более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. Их жертвами были чиновники, судьи и правоохранители.
В полиции утверждают, что члены группировки снимали жертв на видео и открыли свой Telegram-канал. Больше деталей должен рассказать на брифинге глава облуправления полиции Андрей Небытов.
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- В конце мая полиция заявила о разоблачении банды из Мукачево. По данным правоохранителей, ее члены занимались разбоем, похищениями и угонами.
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