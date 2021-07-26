Под Киевом задержали "особо опасную банду", она нападала на судей и чиновников – полиция

В Киевской области задержали особо опасную банду, которая нападала на судей, чиновников и правоохранителей. Об этом сообщает областное управление полиции в Facebook.

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По данным полиции, банда действовала с 2017 года, ее главарем был экс-сотрудник одной из силовых структур.

Правоохранители пишут, что группировка совершила более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. Их жертвами были чиновники, судьи и правоохранители.

В полиции утверждают, что члены группировки снимали жертв на видео и открыли свой Telegram-канал. Больше деталей должен рассказать на брифинге глава облуправления полиции Андрей Небытов.

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В конце мая полиция заявила о разоблачении банды из Мукачево. По данным правоохранителей, ее члены занимались разбоем, похищениями и угонами.

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Марк Сировой

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