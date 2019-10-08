МВД планирует поставить пограничникам 20 катеров: названы сроки

Заседание комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности (Фото: МВД)

Министерство внутренних дел намерено поставить для украинских пограничников два десятка патрульных кораблей в ближайшие три года. Об этом сказал глава МВД Арсен Аваков, презентуя проект бюджета ведомства на 2020 год членам профильного комитета парламента.

По словам министра, из-за оккупации Крыма Россией украинская пограничная служба была лишена части техники. Поэтому МВД намерено поставить эти катера, четверть которых планируют произвести в Украине.

Как сообщили в МВД, на следующий год ведомство планирует ряд законодательных инициатив для повышения уровня безопасности дорожного движения. В частности, в планах изменение системы штрафов за превышение скорости и снижение порога превышения движения. По словам Авакова, в Украине также могут изменить миграционное законодательство.

19 сентября в МВД назвали условие закупки катеров для пограничников у Франции. По этому вопросу уже ведутся переговоры.

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