На 50-й день карантина разрешили возобновить плановые операции и госпитализации

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Кабмин разрешил возобновление плановых госпитализаций и операций. Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Было принято постановление правительства, и сразу после опубликования, думаю, уже завтра, у нас в стране будет разрешено проведение плановых операций, плановых госпитализаций, исключительно по жизненным показателям - т.е. если их проведение необходимо, чтобы снизить риск здоровью и жизни человека", - подчеркнул он.

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Чтобы избежать возможного заражения медперсонала, операции и госпитализации будут проводиться пациентам после их тестирования ПЦР-методом.

16 марта президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, что Минздрав запретит проведение плановых операций на период карантина, чтобы не допустить распространения коронавируса. Были разрешены лишь срочные и неотложные меры.

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