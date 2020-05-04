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На 50-й день карантина разрешили возобновить плановые операции и госпитализации

На 50-й день карантина разрешили возобновить плановые операции и госпитализации - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
04.05.2020, 09:50

Проводить плановые операции и госпитализации будут исключительно "по жизненным показателям", говорит глава Минздрава Степанов

Кабмин разрешил возобновление плановых госпитализаций и операций. Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Было принято постановление правительства, и сразу после опубликования, думаю, уже завтра, у нас в стране будет разрешено проведение плановых операций, плановых госпитализаций, исключительно по жизненным показателям - т.е. если их проведение необходимо, чтобы снизить риск здоровью и жизни человека", - подчеркнул он.

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Чтобы избежать возможного заражения медперсонала, операции и госпитализации будут проводиться пациентам после их тестирования ПЦР-методом.

  • 16 марта президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, что Минздрав запретит проведение плановых операций на период карантина, чтобы не допустить распространения коронавируса. Были разрешены лишь срочные и неотложные меры. 

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Марк Сировой, Александра Шмыкова
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