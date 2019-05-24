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24.05.2019, 17:32

На Арсенале Зеленскому подарили "Политику для начинающих": видео

На Арсенале Зеленскому подарили "Политику для начинающих": видео - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент оценил ироничный подарок издателей

Вчера, 23 мая, на Международном фестивале Книжный Арсенал издательство Книголав подарило президенту Владимиру Зеленскому книгу "Политика для начинающих". Издательство опубликовало видео у тебя на Facebook. 

На видео президент рассмеялся, получив подарок, и поблагодарил издателей.

 IX Международный фестиваль Книжный Арсенал стартовал в Киеве 22 мая и продлится до 26 мая. Тема Арсенала в этом году – "Соседство: открытый вопрос", о сосуществовании, совместной жизни на фундаменте ценностей и договоренностей.

Ранее сообщалось, что 26 мая в Киеве в рамках кинофестиваля Молодость состоится творческая встреча с живым классиком мирового кино, британским режиссером Питером Гринуэем. 

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Теги: Владимир Зеленский, книжный арсенал
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