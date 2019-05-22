В Киеве стартовал Книжный Арсенал: видео

Сегодня, 22 мая, в Киеве стартовал IX Международный фестиваль Книжный Арсенал.

Видео анонса фестиваля в апреле опубликовали организаторы.

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Тема Арсенала в этом году – "Соседство: открытый вопрос", о сосуществовании, совместной жизни на фундаменте ценностей и договоренностей.

"Как в широком контексте – наши далекие и близкие соседи, политические и культурные, проблемы соседства, партнерство и сотрудничество в международном измерении. Так и в узком контексте – сосуществование людей в рамках одной страны или территории, одного населенного пункта или даже дома, о взаимной поддержке и эмпатии, а также о конфликте, противостоянии и безразличии", - пояснили организаторы фестиваля.

Книжный Арсенал продлится с 22 по 26 мая в здании Мистецького арсенала.

Ознакомиться с программой фестиваля можно тут.

Ранее сообщалось, что 26 мая в Киеве в рамках кинофестиваля Молодость состоится творческая встреча с живым классиком мирового кино, британским режиссером Питером Гринуэем.

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