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На Донбассе в среду погиб боец Нацгвардии

На Донбассе в среду погиб боец Нацгвардии - Фото
Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook
23.10.2019, 22:23

Военнослужащий лишился жизни при выполнении боевой задачи, отметили в НГУ

В районе проведения Операции объединенных сил в среду погиб военнослужащий Национальной гвардии Дмитрий Антыков. Об этом сообщили в Бригаде быстрого реагирования НГУ.

Главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи погиб при выполнении боевой задачи. 

"Он был отличным побратимом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины", - заявили в НГУ.

Дмитрий Антыков (Фото: НГУ/Facebook)

По информации пресс-центра штаба ООС, на Донбассе сегодня зафиксировано 16 обстрелов. О потерях в штабе не сообщали.

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