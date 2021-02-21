На Европу из Сахары движется гигантский пылевой шлейф: фото

Огромный шлейф пыли пролетел над Атлантическим океаном, свернул на северо-восток и устремился к Европе. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Как отмечают исследователи, ежегодно сильные сезонные ветры выдувают из пустыни Сахара более 180 миллионов тонн пыли. Обычно такие потоки движутся через Атлантический океан в сторону Америки, а иногда пыль оседает в других частях Африки или направляется на север.

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18 февраля набор радиометров видимого инфракрасного диапазона (VIIRS) на космическом корабле NOAA-20 зафиксировал массив частиц пыли. Наиболее плотная концентрация – над впадиной Боделе на северо-востоке Чада.

Согласно прогнозу Службы мониторинга атмосферы Copernicus, большая часть пыли, которая доберется до Европы в ближайшие дни, видимо, будет сосредоточена над Испанией и Францией, а возможно достигнет Скандинавии. В некоторых частях Испании могут пройти "грязевые дожди".

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Исследователи подчеркивают, что пыль не только вредна и может ухудшить качество воздуха и ускорить таяние снежного покрова. Шлейф из Сахары также играет важную роль в климате и биологических системах Земли, поглощая и отражая солнечную энергию, удобряя экосистемы океана железом и другими минералами, необходимыми растениям и фитопланктону.

В начале февраля 2021 года песок из Сахары окрасил небо, дома и снег городов Европы в оранжевый цвет.

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Наталия Медведева

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