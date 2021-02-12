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Бежевое небо над Европой после ветра сирокко: как это выглядело из космоса – фото

12.02.2021, 08:33
Бежевое небо над Европой после ветра сирокко: как это выглядело из космоса – фото - Фото
Последствия сирокко над Европой (источник - twitter.com_KudSverchkov)

Недавно небо над рядом городов европейских стран было подернуто бежево-оранжевой пеленой – такой эффект был вызван тем, что сильные ветры принесли через Средиземное море много песка. Как это выглядело из космоса показал один из космонавтов-испытателей МКС Сергей Кудь-Сверчков, выложив фотографии Twitter.

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"Думаю, многие уже видели в сети кадры из Франции, где из-за песчаной бури небо окрасилось в бежевый цвет. А вот так это выглядит из космоса, с борта Международной космической станции", – написал космонавт.

Он напомнил, что такое необычное природное явление вызвал мощный ветер сирокко, принесший из пустыни Сахары много песка.

Смотрите также: ESA показало из космоса впечатляющие атмосферные явления: "синюю струю" и "эльфов" – видео

Дарья Мостовая
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