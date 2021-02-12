Бежевое небо над Европой после ветра сирокко: как это выглядело из космоса – фото

Недавно небо над рядом городов европейских стран было подернуто бежево-оранжевой пеленой – такой эффект был вызван тем, что сильные ветры принесли через Средиземное море много песка. Как это выглядело из космоса показал один из космонавтов-испытателей МКС Сергей Кудь-Сверчков, выложив фотографии Twitter.

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"Думаю, многие уже видели в сети кадры из Франции, где из-за песчаной бури небо окрасилось в бежевый цвет. А вот так это выглядит из космоса, с борта Международной космической станции", – написал космонавт.

Он напомнил, что такое необычное природное явление вызвал мощный ветер сирокко, принесший из пустыни Сахары много песка.

В начале февраля 2021 года песок из Сахары окрасил небо, дома и снег городов Европы в оранжевый цвет: видео.

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Дарья Мостовая

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