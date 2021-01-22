Европейское космическое агентство (ESA) зафиксировало с борта МКС вертикальную "синюю струю" и "эльфов" в верхних слоях атмосферы. Об этом сообщается на сайте ESA.

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Сообщается, что явления зафиксировал аппаратный комплекс ASIM. Его установили на МКС в 2018 году и также называют "охотником за штормами". Он предназначен для поиска электрических разрядов, которые возникают в штормовых погодных условиях и распространяются над грозами в верхние слои атмосферы.

ASIM удалось зафиксировать пять ярких синих вспышек, которые длились 10 микросекунд в верхних частях облаков неподалеку от острова Науру в Тихом океане, пишет ESA. Одна из них и создала "синюю струю" в стратосфере.

"Синяя струя" (blue jet) – это форма молнии, которая выстреливает вверх из грозовых облаков, объясняют в ESA. Она может достигать 50 км в высоту и длится менее секунды. Например, зафиксированная струя длилась 400 миллисекунд.

Отмечается, что вспышки также породили "эльфов" (elves), которые длились 30 микросекунд. "Эльфы" – это быстро расширяющиеся кольца оптического и ультрафиолетового излучения в нижних частях ионосферы, пишут в ESA. Они образуются в результате взаимодействия в ионосфере электронов, радиоволн и атмосферы.

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Также в мезосфере могут возникать "духи" – красные вспышки, направленные вниз. Посмотреть на схематическое изображение явлений можно, увеличив по клику инфографику:

Более детально результаты исследований ученые описали в статье на Nature. В ESA пишут, что регистрация этих явлений важна для изучения погодных систем на Земле. Эти наблюдения содержат ключ к разгадке того, как молнии возникают в облаках, считают в агентстве. Исследователи также предполагают, что подобные явления могут влиять на концентрацию парниковых газов в атмосфере Земли.

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Видео – канал ESA в YouTube, DTU Space, Mount Visual/Daniel Schmelling

Марк Сировой

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