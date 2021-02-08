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Оранжевое небо над Европой. Песок из Сахары окрасил снег и дома в городах: видео видео

08.02.2021, 09:25
От песка все небо стало оранжевым (фото - Oliver Maire_EPA)
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В эти выходные небо над городами Европы стало оранжевым – через Средиземное море циклон принес песок из пустыни Сахара. В результате оранжевый оттенок приобрело небо, дома и даже снег.

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Первой удар приняла на себя Франция, а после песчаное облако начало перемещаться на восток – через Италию и Мальту к Балканам и Герци Власти призвали водителей не включать дворники с омывателем, чтобы не поцарапать стекла. 

Иногда песчаные бури достигают невероятных масштабов, когда видимость сохраняется не дальше вытянутой руки.

  • В феврале 2020 года песчаная буря накрыла Канары, ее было видно даже из космоса: фото, видео.

Смотрите также: В столице Турции разыгралась песчаная буря, шесть человек пострадали – видео

Дарья Мостовая
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фото видео небо песок пустыня сахара
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