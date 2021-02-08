В эти выходные небо над городами Европы стало оранжевым – через Средиземное море циклон принес песок из пустыни Сахара. В результате оранжевый оттенок приобрело небо, дома и даже снег.

Sahara desert arrives in Verbierpic.twitter.com/kv11jcXPCE — Vivid Snowboarding (@vividsnowboard) February 6, 2021

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Первой удар приняла на себя Франция, а после песчаное облако начало перемещаться на восток – через Италию и Мальту к Балканам и Герци Власти призвали водителей не включать дворники с омывателем, чтобы не поцарапать стекла.

Иногда песчаные бури достигают невероятных масштабов, когда видимость сохраняется не дальше вытянутой руки.

В феврале 2020 года песчаная буря накрыла Канары, ее было видно даже из космоса: фото, видео.

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Дарья Мостовая

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