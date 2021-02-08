В эти выходные небо над городами Европы стало оранжевым – через Средиземное море циклон принес песок из пустыни Сахара. В результате оранжевый оттенок приобрело небо, дома и даже снег.
Sahara desert arrives in Verbierpic.twitter.com/kv11jcXPCE— Vivid Snowboarding (@vividsnowboard) February 6, 2021
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Первой удар приняла на себя Франция, а после песчаное облако начало перемещаться на восток – через Италию и Мальту к Балканам и Герци Власти призвали водителей не включать дворники с омывателем, чтобы не поцарапать стекла.
Иногда песчаные бури достигают невероятных масштабов, когда видимость сохраняется не дальше вытянутой руки.
- В феврале 2020 года песчаная буря накрыла Канары, ее было видно даже из космоса: фото, видео.
Смотрите также: В столице Турции разыгралась песчаная буря, шесть человек пострадали – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Директор по маркетингу
Киев • AROMA KAVA
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджерРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии