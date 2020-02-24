Канары накрыла мощная песчаная буря: ее видно из космоса – фото, видео

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Пески Сахары преодолели 500 километров над Атлантикой – и ударили по Канарским островам

Канарские острова накрыло мощной песчаной бурей. Об этом сообщает BBC News.

Огромное облако песка поднялось из пустыни Сахара и преодолело около 500 километров над Атлантическим океаном, прежде чем обрушиться на острова. Буря настолько масштабна, что ее зафиксировали спутники NASA.

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Скорость ветра достигает 120 км/ч. Жителям рекомендуют не покидать свои дома.

Отменен ряд авиарейсов. Паромные перевозки и усилия по борьбе с лесными пожарами в Тасарте на острове Гран-Канария также затруднены.

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СПРАВКА. Канарские острова – испанский архипелаг из семи островов у Северо-Западного побережья Африке. Население - около 2,1 млн человек. Является популярным туристическим направлением.

Видео - Aviation District/YouTube

Фото 1 - NASA

Фото 1,2 - ЕРА

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Теги: канары, канарские острова, буря, песчаная буря
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