Канары накрыла мощная песчаная буря: ее видно из космоса – фото, видео

Канарские острова накрыло мощной песчаной бурей. Об этом сообщает BBC News.
Огромное облако песка поднялось из пустыни Сахара и преодолело около 500 километров над Атлантическим океаном, прежде чем обрушиться на острова. Буря настолько масштабна, что ее зафиксировали спутники NASA.
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Скорость ветра достигает 120 км/ч. Жителям рекомендуют не покидать свои дома.
Отменен ряд авиарейсов. Паромные перевозки и усилия по борьбе с лесными пожарами в Тасарте на острове Гран-Канария также затруднены.
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Видео - Aviation District/YouTube
Фото 1 - NASA
Фото 1,2 - ЕРА