На Каннском кинофестивале покажут два фильма от Украины

На 74-м международном Каннском кинофестивале покажут два фильма от Украины. Об этом сообщает Госагентство по вопросам кино.

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Как отмечается, в программе "Неделя критики" будет представлен игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппе "Ольга", снятый при участии украинской кинокомпании Pronto Film, а также французской Cinéma Defacto и швейцарской Point Prod.

По сюжету картины, 15-летняя гимнастка разрывается между Швейцарией, где она тренируется к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпийским играм, и Украиной, где ее мать-журналистка ведет репортажи о Евромайдане.

В программе Специальных показов участвует документальный проект мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и режиссера Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства ATOMS & VOID.

Фильм составлен из более 20 эпизодов, которые смонтированы из архивных материалов, снятых в период с 1941-го по 1966 год, когда был организован первый архитектурный конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру.

Каждый эпизод представляет собой законченный сюжет, прямо или косвенно связанный с трагедией Бабьего Яра.

74-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021 года. Жюри основного конкурса возглавит американский режиссер Спайк Ли.

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Наталия Медведева

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