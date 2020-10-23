На строительстве аэропорта Борисполь обналичили 37 млн грн, открыто уголовное дело – СБУ

Фигуранты дела обвиняются в уклонении от уплаты налогов и присвоении имущества в особо крупных размерах

В Службе безопасности Украины раскрыли незаконную схему, организованную топ-менеджерами аэропорта Борисполь совместно с представителями генподрядчика, в результате которой было обналичено почти 37 млн грн государственных средств, сообщила пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, указанные лица в 2017-2018 годах совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставки строительных материалов во время закупки услуг для капитального строительства транспортной инфраструктуры аэропорта.

После этого они при помощи бестоварных операций якобы перевели в наличные деньги 37 мл грн бюджетных средств и сформировали налоговый кредит по НДС на более чем 6 млн грн.

Сейчас правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов по предварительному сговору или в крупных размерах) и ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата или завладение имуществом вследствие злоупотребления служебным положением организованной группой или в особо крупных размерах).

Были проведены обыски, изъяты документы и электронные носители. Если вина будет доказана, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также штраф до 119 000 грн.

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Дарья Мостовая

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