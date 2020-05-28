Заместителя мэра Борисполя задержали на взятке в три квартиры - ГПУ

Фото - пресс-служба Нацполиции

Заместитель мэра Борисполя и предположительно его сообщник были задержаны за вымогательство и получение взятки. Чиновник якобы требовал от одного из застройщиков три квартиры за то, что не будет создавать препятствия при введении в эксплуатацию построенного дома. Об этом сообщила пресс-служба генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Национальной полиции, заместитель мэра якобы требовал у предпринимателя три однокомнатных квартиры или $30 000 за отсутствие препятствий при выполнении строительных работ, для чего также приобщил к делу посредника.

Фигуранты были задержаны после получения документов, которые подтверждали право собственности на одну из квартир. Дополнительно в качестве вещественного доказательства сотрудники полиции изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму 195 700 грн.

Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам подозрения по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и выборе меры пресечения. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

14 апреля в Службе безопасности Украины задокументировали возможную причастность первого заместителя мэра столицы к вымогательству взятки у застройщика.

Читайте также: Осмотреть квартиры в новостройках стало возможным в форме виртуального тура