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Заместителя мэра Борисполя задержали на взятке в три квартиры - ГПУ

Заместителя мэра Борисполя задержали на взятке в три квартиры - ГПУ - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
28.05.2020, 14:25

Предполагается, что чиновник мог требовать взятку за то, чтобы не мешать застройщику ввести построенный дом в эксплуатацию

Заместитель мэра Борисполя и предположительно его сообщник были задержаны за вымогательство и получение взятки. Чиновник якобы требовал от одного из застройщиков три квартиры за то, что не будет создавать препятствия при введении в эксплуатацию построенного дома.  Об этом сообщила пресс-служба генерального прокурора.

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По данным Национальной полиции, заместитель мэра якобы требовал у предпринимателя три однокомнатных квартиры или $30 000 за отсутствие препятствий при выполнении строительных работ, для чего также приобщил к делу посредника.

(npu.gov.ua)

Фигуранты были задержаны после получения документов, которые подтверждали право собственности на одну из квартир. Дополнительно в качестве вещественного доказательства сотрудники полиции изъяли договор купли-продажи недвижимости на сумму 195 700 грн.

Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам подозрения по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и выборе меры пресечения. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

  • 14 апреля в Службе безопасности Украины задокументировали возможную причастность первого заместителя мэра столицы к вымогательству взятки у застройщика.

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Дарья Мостовая
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