На украинской границе с двумя странами образовались очереди авто: видео

Украинцев просят следить за рекомендациями Госпогранслужбы и учитывать ситуацию на границе со Словакией и Венгрией

Перед пунктами пропуска Ужгород и Тиса на выезд из Украины сейчас находится более 200 грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Выезда из Украины в Венгрию через пункт пропуска Лужанка ожидают около 200 микроавтобусов и легковых автомобилей.

"На ситуацию влияет на решение венгерской стороны о запрете въезда для многих категорий иностранцев. Но сохраняется транзитный проезд для украинцев, которым разрешается только через пункты пропуска Лужанка и Тиса", - отметили в пресс-службе.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что пограничники делают все от них зависящее, чтобы пересечение границы со Словакией и Венгрией транспортными средствами было максимально быстрым и соответствовало критериям безопасности.

Пограничники просят украинцев, которые намерены пересечь госграницу в ближайшее время, следить за рекомендациями, учитывать ситуацию на границе и выбирать наименее загруженные пункты пропуска.

полночь 16 мая международный пункт пропуска Шегини-на украинско-польской границе возобновляет работу, но пока только для пешего перехода. 15 мая сообщалось , что в

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Арина Толина

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