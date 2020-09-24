На украинской границе с двумя странами образовались очереди авто: видео
Украинцев просят следить за рекомендациями Госпогранслужбы и учитывать ситуацию на границе со Словакией и Венгрией
Перед пунктами пропуска Ужгород и Тиса на выезд из Украины сейчас находится более 200 грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Выезда из Украины в Венгрию через пункт пропуска Лужанка ожидают около 200 микроавтобусов и легковых автомобилей.
"На ситуацию влияет на решение венгерской стороны о запрете въезда для многих категорий иностранцев. Но сохраняется транзитный проезд для украинцев, которым разрешается только через пункты пропуска Лужанка и Тиса", - отметили в пресс-службе.
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что пограничники делают все от них зависящее, чтобы пересечение границы со Словакией и Венгрией транспортными средствами было максимально быстрым и соответствовало критериям безопасности.
Пограничники просят украинцев, которые намерены пересечь госграницу в ближайшее время, следить за рекомендациями, учитывать ситуацию на границе и выбирать наименее загруженные пункты пропуска.
- 15 мая сообщалось, что в полночь 16 мая международный пункт пропуска Шегини-на украинско-польской границе возобновляет работу, но пока только для пешего перехода.
Читайте также: Госпогранслужба объяснила, где и как можно пересечь границу с Польшей: фото
Комментарии