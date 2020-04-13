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На Вербное воскресенье в храмы пришло в 24 раза меньше украинцев, чем в 2019-м

На Вербное воскресенье в храмы пришло в 24 раза меньше украинцев, чем в 2019-м - Фото
Вербное воскресенье в Ровно (Фото - charivne.info)
13.04.2020, 14:22

Из-за карантина в храмы на Вербное воскресенье пришло в 24 раза меньше прихожан, чем в прошлом году

На празднование Пасхи по западному обряду и Вербного воскресенья у православных в храмы пришло в 24 раза меньше украинцев, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского.

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По данным Офиса президента, в минувшее воскресенье храмы посетило 126 000 человек. В прошлом году эта цифра составила 3 млн.

"Эти цифры показывают, что много священнослужителей и прихожан осознают страшную опасность, которую составляет эпидемия коронавируса", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что собрания и толпы на Пасху - это прямой путь заболеть самому и заразить близких. "Поэтому Пасха в новом формате в этом году (с ограничением собраний и трансляциями из храмов - ред.) - это истинный способ проявить любовь к ближнему", - отметил Зеленский.

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В то же время, за нарушения карантинных условий во время богослужений Нацполиция составила административные протоколы в семи областях, сообщила прессс-слжба президента.

  • 8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.
  • Сегодня в МВД заявили, что троим священникам выписан штраф.
Денис Юдин
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