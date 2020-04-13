На Вербное воскресенье в храмы пришло в 24 раза меньше украинцев, чем в 2019-м

Вербное воскресенье в Ровно (Фото - charivne.info)

На празднование Пасхи по западному обряду и Вербного воскресенья у православных в храмы пришло в 24 раза меньше украинцев, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского.

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По данным Офиса президента, в минувшее воскресенье храмы посетило 126 000 человек. В прошлом году эта цифра составила 3 млн.

"Эти цифры показывают, что много священнослужителей и прихожан осознают страшную опасность, которую составляет эпидемия коронавируса", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что собрания и толпы на Пасху - это прямой путь заболеть самому и заразить близких. "Поэтому Пасха в новом формате в этом году (с ограничением собраний и трансляциями из храмов - ред.) - это истинный способ проявить любовь к ближнему", - отметил Зеленский.

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В то же время, за нарушения карантинных условий во время богослужений Нацполиция составила административные протоколы в семи областях, сообщила прессс-слжба президента.

8 апреля в МВД сообщили , что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.

сообщили Сегодня в МВД заявили , что троим священникам выписан штраф.