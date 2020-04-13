Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трем церковникам выписаны штрафы за нарушение карантина - Аваков

Трем церковникам выписаны штрафы за нарушение карантина - Аваков - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Ваганов/ЕРА
13.04.2020, 12:13

Некоторым священникам выписали штрафы за скопления людей в ряде церквей во время эпидемии коронавируса

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция выписала административные штрафы трем священникам за нарушение карантинных ограничений на пасхальные праздники. Об этом он сообщил в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Штрафы выписали за скопления людей в ряде церквей, невзирая на запрет массовых собраний.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в трех случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12 - материалы изучаются", - заявил Аваков. 

  • 8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.

Читайте также: В Житомире священники причащали прихожан, невзирая на карантин: фото

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
церковь арсен аваков карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 