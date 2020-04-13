Трем церковникам выписаны штрафы за нарушение карантина - Аваков

Иллюстративное фото: Сергей Ваганов/ЕРА

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция выписала административные штрафы трем священникам за нарушение карантинных ограничений на пасхальные праздники. Об этом он сообщил в Twitter.

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Штрафы выписали за скопления людей в ряде церквей, невзирая на запрет массовых собраний.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в трех случаях полицией вынесены админштрафы. Еще по 12 - материалы изучаются", - заявил Аваков.

8 апреля в МВД сообщили , что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.

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