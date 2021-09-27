На Волыни ливанцы сорвали мину-сигналку и попрыгали в реку. В ЕС не доплыли: прибило назад

Двое граждан Ливана хотели попасть из Украины в Польшу через реку Западный Буг в Волынской области, но природная стихия не позволила им стать нелегальными мигрантами. Об этом сообщает официальный сайт Госпогранслужбы.

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При их приближении к реке сработала сигнальная мина. Иностранцы разделись и поплыли к польскому берегу, но в итоге течение вернуло их на украинский. Там неудавшихся нелегалов ждала группа сотрудников ГПСУ.

Пограничники выяснили, что ливанцы прибыли в Украину на законных основаниях, а границу с Евросоюзом хотели пересечь нелегально, чтобы попасть в Германию. Теперь их ожидает суд по статье о незаконном пересечении границы.

С начала лета 2021 года Польша, Литва и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые пытались попасть в страны ЕС через Беларусь.

15 июля возле границы во Львовской области украинские пограничники задержали троих нелегалов: одним из них оказался беглец из КНДР.

С 6 августа польские пограничники задержали более 300 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Виктория Найдёнова

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