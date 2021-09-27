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На Волыни ливанцы сорвали мину-сигналку и попрыгали в реку. В ЕС не доплыли: прибило назад

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 13:16
На Волыни ливанцы сорвали мину-сигналку и попрыгали в реку. В ЕС не доплыли: прибило назад - Фото
Нелегальные мигранты на Волыни (Фото: ГПСУ)

Двое граждан Ливана хотели попасть из Украины в Польшу через реку Западный Буг в Волынской области, но природная стихия не позволила им стать нелегальными мигрантами. Об этом сообщает официальный сайт Госпогранслужбы.

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При их приближении к реке сработала сигнальная мина. Иностранцы разделись и поплыли к польскому берегу, но в итоге течение вернуло их на украинский. Там неудавшихся нелегалов ждала группа сотрудников ГПСУ.

Пограничники выяснили, что ливанцы прибыли в Украину на законных основаниях, а границу с Евросоюзом хотели пересечь нелегально, чтобы попасть в Германию. Теперь их ожидает суд по статье о незаконном пересечении границы.

  • С начала лета 2021 года Польша, Литва и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые пытались попасть в страны ЕС через Беларусь.
  • 15 июля возле границы во Львовской области украинские пограничники задержали троих нелегалов: одним из них оказался беглец из КНДР.
  • С 6 августа польские пограничники задержали более 300 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.
Виктория Найдёнова
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госпогранслужба Ливан нелегалы
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