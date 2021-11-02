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На Закарпатье подтвердили полиомиелит у 12-летней местной жительницы: у нее парез ноги

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02.11.2021, 17:26
На Закарпатье подтвердили полиомиелит у 12-летней местной жительницы: у нее парез ноги - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

На Закарпатье подтвердили диагноз полиомиелит у 12-летней жительницы Тячевского района. В сентябре ее госпитализировали с парализованной ногой. Об этом Суспильному сообщила заведующая инфекционным отделением областной детской больницы Вера Соловьева.

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По ее словам, 19 сентября девушку с парализованной ногой доставили в медучреждение, а полиомиелит подтвердили 13 октября.

Врач сообщила, что школьница провела в инфекционном отделении больше пяти недель. На шестую неделю, когда прошли все сроки изоляции и возможного вирусовыделения ее перевели в неврологию.

"Состояние ребенка сейчас стабильное, но грубый парез (снижение мышечной силы с ограничением объема произвольных движений, – ред.) остается. Скорее всего, это закончится инвалидизацией. Проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении", – сказала Соловьева.

По словам медика, в семье больной трое детей, все они невакцинированы от полиомиелита по убеждению родителей.

Медики обследовали соседей, одноклассников и других контактных людей девушки, у них диагноз не подтвердили.

  • В Ровенской области родители сознательно отказались от вакцинации ребенка против полиомиелита по религиозным убеждениям. У 1,5-летнего ребенка диагностировали острый дряблый паралич.
  • 29 октября главный государственный санврач Игорь Кузин заявил ,что Министерство здравоохранения в результате расследования случая полиомиелита в Ровенской области зафиксировало вирус этого заболевания на Закарпатье.
Вадим Ребрина
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