На Закарпатье подтвердили полиомиелит у 12-летней местной жительницы: у нее парез ноги

На Закарпатье подтвердили диагноз полиомиелит у 12-летней жительницы Тячевского района. В сентябре ее госпитализировали с парализованной ногой. Об этом Суспильному сообщила заведующая инфекционным отделением областной детской больницы Вера Соловьева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, 19 сентября девушку с парализованной ногой доставили в медучреждение, а полиомиелит подтвердили 13 октября.

Врач сообщила, что школьница провела в инфекционном отделении больше пяти недель. На шестую неделю, когда прошли все сроки изоляции и возможного вирусовыделения ее перевели в неврологию.

"Состояние ребенка сейчас стабильное, но грубый парез (снижение мышечной силы с ограничением объема произвольных движений, – ред.) остается. Скорее всего, это закончится инвалидизацией. Проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении", – сказала Соловьева.

По словам медика, в семье больной трое детей, все они невакцинированы от полиомиелита по убеждению родителей.

Медики обследовали соседей, одноклассников и других контактных людей девушки, у них диагноз не подтвердили.

В Ровенской области родители сознательно отказались от вакцинации ребенка против полиомиелита по религиозным убеждениям. У 1,5-летнего ребенка диагностировали острый дряблый паралич.

29 октября главный государственный санврач Игорь Кузин заявил ,что Министерство здравоохранения в результате расследования случая полиомиелита в Ровенской области зафиксировало вирус этого заболевания на Закарпатье.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.