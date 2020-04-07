На закупки для борьбы с коронавирусом госструктуры потратили почти 1 млрд грн

Иллюстративное фото: pixabay.com

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса государственные компании закупили через сервис Prozorro медицинские товары на сумму почти 1 млрд грн. Закупки проводились в период с 20 марта по 4 апреля. Об этом в Facebook сообщила директор по маркетингу Prozorro Елена Шкарпова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего через платформу покупали:

- медицинское оборудование, в том числе аппараты для искусственной вентиляции легких и приборы для измерения уровня кислорода в крови (пульсоксиметры);

- медицинские материалы: перчатки, защитные маски, изоляционные костюмы;

- оборудование для анестезии и реанимации, в том числе кислородные концентраторы для выделения кислорода из воздуха.

Самыми крупными покупателями Prozorro в этот период стали: Киевская горадминистрация и Национальная полиция. Первые закупили системы для дистанционного измерения температуры и обеспечили медиков автомобилями почти на 140 млн грн, а вторые приобрели медицинские перчатки и маски на сумму больше 60 млн грн.

По данным портала Dozorro, на 5 апреля через Prozorro было закуплено более 44 000 тестов на коронавирус, из которых только 9% составляют ПЦР-тесты. Последние делаются методом полимеразной цепной реакции и могут выявить болезнь на ранних стадиях или без наличия ее симптомов.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

С 19 марта на Prozorro стали доступными экспресс-тесты на коронавирус.

23 марта Prozorro обратился к Кабмину с просьбой упростить процедуру закупок для борьбы с коронавирусом.

С начала года по состоянию на 28 марта в Украине через Prozorro закупили 385 аппаратов ИВЛ.

Читайте также: Анекдот о том, как Счетная палата "кошмарит" Prozorro.Продажи