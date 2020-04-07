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На закупки для борьбы с коронавирусом госструктуры потратили почти 1 млрд грн

На закупки для борьбы с коронавирусом госструктуры потратили почти 1 млрд грн - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.04.2020, 16:05

За две недели с 20 марта по 4 апреля компании закупили через Prozorro оборудование и инвентарь для медиков на сумму 952 млн грн

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса государственные компании закупили через сервис Prozorro медицинские товары на сумму почти 1 млрд грн. Закупки проводились в период с 20 марта по 4 апреля. Об этом в Facebook сообщила директор по маркетингу Prozorro Елена Шкарпова.

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Больше всего через платформу покупали:

- медицинское оборудование, в том числе аппараты для искусственной вентиляции легких и приборы для измерения уровня кислорода в крови (пульсоксиметры);

- медицинские материалы: перчатки, защитные маски, изоляционные костюмы;

- оборудование для анестезии и реанимации, в том числе кислородные концентраторы для выделения кислорода из воздуха.

Самыми крупными покупателями Prozorro в этот период стали: Киевская горадминистрация и Национальная полиция. Первые закупили системы для дистанционного измерения температуры и обеспечили медиков автомобилями почти на 140 млн грн, а вторые приобрели медицинские перчатки и маски на сумму больше 60 млн грн.

По данным портала Dozorro, на 5 апреля через Prozorro было закуплено более 44 000 тестов на коронавирус, из которых только 9% составляют ПЦР-тесты. Последние делаются методом полимеразной цепной реакции и могут выявить болезнь на ранних стадиях или без наличия ее симптомов.

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Дарья Мостовая
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ПРОЗОРРО медик закупка оборудование коронавирус COVID-19
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