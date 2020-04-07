На закупки для борьбы с коронавирусом госструктуры потратили почти 1 млрд грн

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса государственные компании закупили через сервис Prozorro медицинские товары на сумму почти 1 млрд грн. Закупки проводились в период с 20 марта по 4 апреля. Об этом в Facebook сообщила директор по маркетингу Prozorro Елена Шкарпова.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Больше всего через платформу покупали:
- медицинское оборудование, в том числе аппараты для искусственной вентиляции легких и приборы для измерения уровня кислорода в крови (пульсоксиметры);
- медицинские материалы: перчатки, защитные маски, изоляционные костюмы;
- оборудование для анестезии и реанимации, в том числе кислородные концентраторы для выделения кислорода из воздуха.
Самыми крупными покупателями Prozorro в этот период стали: Киевская горадминистрация и Национальная полиция. Первые закупили системы для дистанционного измерения температуры и обеспечили медиков автомобилями почти на 140 млн грн, а вторые приобрели медицинские перчатки и маски на сумму больше 60 млн грн.
По данным портала Dozorro, на 5 апреля через Prozorro было закуплено более 44 000 тестов на коронавирус, из которых только 9% составляют ПЦР-тесты. Последние делаются методом полимеразной цепной реакции и могут выявить болезнь на ранних стадиях или без наличия ее симптомов.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Читайте также: Анекдот о том, как Счетная палата "кошмарит" Prozorro.Продажи