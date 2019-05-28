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28.05.2019, 12:20

Начала работу платформа PravoSud для анализа судебной практикиp

Начала работу платформа PravoSud для анализа судебной практики - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Это система поиска, анализа и визуализации юридической информации для использования при подготовке к судебным процессам

На правах рекламы

Каждый юрист на практике сталкивался с необходимостью анализа судебной практики в процессе подготовки правовой позиции. Это долгий и трудоемкий процесс, поскольку включает в себя поиск и обработку больших объемов информации. Инновации в юридической деятельности существенно ускоряют подобные процессы, делая работу юриста намного эффективнее.

В мае 2019 официально стартовал проект PravoSud. Это система поиска, анализа и визуализации юридической информации для использования при подготовке к судебным процессам. Поиск построен на основе современных технологий, поэтому работает гораздо эффективнее и удобнее ЕГРСР. Ранее сервис проводил закрытые тестирования, и сейчас пользователи смогут воспользоваться всеми его преимуществами и оценить работу.

База документов непрерывно растет, уже сейчас доступны судебные решения с 2017 года, а до конца мая она будет располагать документами и с 2015 года. К концу года система будет содержать весь объем реестра судебных решений.

В реестре находится более 80 млн документов, и их количество растет с каждым днем. Это делает процесс поиска и анализа информации трудоемким и времязатратным. Анализ практики обычно занимает у юриста от пары часов до нескольких дней постоянного поиска в реестре. PravoSud позволяет найти полезную информацию за считанные минуты. Например, получить данные о том, как тот или иной судья рассматривает ту или иную категорию дел, его практику правоприменения.

Результаты поиска и последующего анализа предоставляются пользователям в простой и наглядной форме — графики, таблицы. Это еще одно преимущество аналитической системы — визуализация юридических данных. Такой подход впервые использован в подобном решении, что позволяет быстрее воспринимать большие объемы информации.

Сервис удобен тем, что выступает единой платформой, которая обеспечивает весь процесс работы юриста. Пользователям не нужно одновременно открывать несколько вкладок браузера, загружать отдельные документы и программы. Все данные находятся в одном сервисе, что значительно экономит время.

В программе также предоставляются средства проверки юридических или физических лиц на наличие рисков, влияющих на судебную стратегию. С помощью функций сервиса настраивается постоянный мониторинг новой информации по реестрам.

Сервис PravoSud будет полезен специалистам из разных сфер — юристам, государственным служащим, работникам медиа и гражданам, которых интересует данная тема.

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Теги: PravoSud
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