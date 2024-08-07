В ГУР рассказали, как Россия захватила и разобрала на запчасти морской дрон Magura

Россияне постоянно пытаются получить как можно больше информации о средствах поражения, с которыми работает Главное управление разведки

Морской дрон Magura (Фото: ГУР)

Россиянам удалось захватить одну из морских дронов Magura, которыми украинская разведка уничтожает Черноморский флот РФ – несмотря на то, что они оснащены механизмами самоликвидации. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал сотрудник Главного управления разведки.

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"Они сделали детальный обзор, разобрали его до винтика и писали, что он сделан очень плохо. Впрочем, это якобы плохо сделанное средство смогло существенно "покалечить" их мощный и "идеальный" Черноморский флот", – рассказал он.

Морские дроны Magura V5 являются дронами-камикадзе, поэтому существует риск, что некоторые их остатки могут попасть в руки врага, также добавил разведчик. Но даже если некоторые части дронов попадают к врагу, это не дает ему значительных технических преимуществ в противодействии этим средствам.

"Они постоянно совершенствуются. Это предусматривает постоянное обновление программного обеспечения, усовершенствование алгоритмов навигации и управления, а также разработку новых методик применения дронов в боевых условиях", – говорит сотрудник ГУР.

По его словам, изделие постоянно дорабатывается. "Тот дрон, который они захватили более полугода назад, уже существенно отличается от современных моделей. Дроны постоянно обновляются, а технические решения регулярно меняются", – говорит представитель разведки.

Важную роль в этом процессе играет методика применения дронов, а также работа команды, ключевых в построении системного подхода и накоплении опыта в сфере морских беспилотных систем.