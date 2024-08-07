В ГУР рассказали, как Россия захватила и разобрала на запчасти морской дрон Magura
Россиянам удалось захватить одну из морских дронов Magura, которыми украинская разведка уничтожает Черноморский флот РФ – несмотря на то, что они оснащены механизмами самоликвидации. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал сотрудник Главного управления разведки.
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"Они сделали детальный обзор, разобрали его до винтика и писали, что он сделан очень плохо. Впрочем, это якобы плохо сделанное средство смогло существенно "покалечить" их мощный и "идеальный" Черноморский флот", – рассказал он.
Морские дроны Magura V5 являются дронами-камикадзе, поэтому существует риск, что некоторые их остатки могут попасть в руки врага, также добавил разведчик. Но даже если некоторые части дронов попадают к врагу, это не дает ему значительных технических преимуществ в противодействии этим средствам.
"Они постоянно совершенствуются. Это предусматривает постоянное обновление программного обеспечения, усовершенствование алгоритмов навигации и управления, а также разработку новых методик применения дронов в боевых условиях", – говорит сотрудник ГУР.
По его словам, изделие постоянно дорабатывается. "Тот дрон, который они захватили более полугода назад, уже существенно отличается от современных моделей. Дроны постоянно обновляются, а технические решения регулярно меняются", – говорит представитель разведки.
Важную роль в этом процессе играет методика применения дронов, а также работа команды, ключевых в построении системного подхода и накоплении опыта в сфере морских беспилотных систем.
- Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что морские дроны Magura V5 в скором времени будут доминировать над обычными кораблями, их модернизируют уже сейчас.
- В ночь на 1 февраля 2024 года ГУР уничтожило российский ракетный крейсер "Ивановец", используя дроны Magura V5.
- В следующий раз Magura V5 уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", это произошло 14 февраля.