В ГУР розповіли, як Росія захопила та розібрала на запчастини морський дрон Magura

Морський дрон Magura (Фото: ГУР)

Росіянам вдалося захопити один із морських дронів Magura, якими українська розвідка нищить Чорноморський флот РФ – попри те, що вони оснащені механізмами самоліквідації. Про це в коментарі LIGA.net розповів співробітник Головного управління розвідки.

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"Вони зробили детальний огляд, розібрали його до гвинтика і писали, що він зроблений дуже погано. Але цей нібито погано зроблений засіб зміг суттєво "покалічити" їхній потужний та "ідеальний" Чорноморський флот", – розповів він.

Морські дрони Magura V5 є дронами-камікадзе, тому існує ризик, що певні їхні залишки можуть потрапити до рук ворога, також додав розвідник. Але навіть якщо деякі частини дронів потрапляють до ворога, це не дає йому значної технічної переваги у протидії цим засобам.

"Вони постійно вдосконалюються. Це передбачає постійне оновлення програмного забезпечення, удосконалення алгоритмів навігації та керування, а також розробку нових методик застосування дронів у бойових умовах", – каже співробітник ГУР.

За його словами, виріб постійно допрацьовується. "Той дрон, який вони захопили більше ніж пів року тому, вже суттєво відрізняється від сучасних моделей. Дрони постійно оновлюються, а технічні рішення регулярно змінюються", – каже представник розвідки.

Важливу роль у цьому процесі відіграє методика застосування дронів, а також робота команди, які є ключовими в побудові системного підходу та накопиченні досвіду у сфері морських безпілотних систем.