Буданов: Морські дрони домінуватимуть над звичайними кораблями

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/Liga.net)

Морські дрони Magura V5 незабаром будуть домінувати над звичайними кораблями, їх модернізують уже зараз. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

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Він заявив, що роботизовані морські платформи наразі вдосконалюються: йдеться, зокрема, про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також – завдання ударів по узбережжях.

"Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це – точно шлях розвитку", – сказав він.

Буданов акцентував, що дрони Magura V5 дають реальний результат.

"Третина знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту РФ – це максимально пристойний показник", – підсумував голова ГУР.

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У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.

Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.

У ніч проти 6 травня в ГУР доповіли, що у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму було знищено російський катер. Юсов повідомляв, що катер був порівняно новітньою розробкою російських окупантів і належав до серії "Мангуст" 12150.

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