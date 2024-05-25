Буданов: Морські дрони домінуватимуть над звичайними кораблями
Морські дрони Magura V5 незабаром будуть домінувати над звичайними кораблями, їх модернізують уже зараз. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
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Він заявив, що роботизовані морські платформи наразі вдосконалюються: йдеться, зокрема, про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також – завдання ударів по узбережжях.
"Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це – точно шлях розвитку", – сказав він.
Буданов акцентував, що дрони Magura V5 дають реальний результат.
"Третина знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту РФ – це максимально пристойний показник", – підсумував голова ГУР.
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- У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.
- Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.
- У ніч проти 6 травня в ГУР доповіли, що у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму було знищено російський катер. Юсов повідомляв, що катер був порівняно новітньою розробкою російських окупантів і належав до серії "Мангуст" 12150.
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