Буданов: Морские дроны будут доминировать над обычными кораблями

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/Liga.net)

Морские дроны Magura V5 в скором времени будут доминировать над обычными кораблями, их модернизируют уже сейчас. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

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Он заявил, что роботизированные морские платформы усовершенствуются: речь идет, в частности, об установлении на них систем для поражения небольших надводных и воздушных целей, а также – нанесение ударов по побережьях.

"Со временем мы увидим, наверное, полную доминацию безэкипажных морских суден над обычными боевыми кораблями. Как минимум в закрытых акваториях или полузакрытых, як Чорне море, Середземне море тощо. Це точно шлях розвитку", – сказав він.

Буданов акцентував, що дрони Magura V5 дають реальний результат.

"Третина знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту РФ – це максимально пристойний показник", – підсумував глава ГУР.

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В ночь на 1 февраля 2024 года ГУР уничтожило российский ракетный крейсер "Ивановец", используя дроны MAGURA V5.

В следующий раз MAGURA V5 уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", это произошло 14 февраля.

В ночь на 6 мая в ГУР доложили, что в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский катер. Юсов сообщал , что катер был сравнительно новейшей разработкой российских оккупантов и принадлежал к серии "Мангуст" 12150.

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