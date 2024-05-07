ГУР: Росія робить висновки, але ми знаходимо нові способи вражати їхні кораблі у Криму

Андрій Юсов заявив, що росіяни намагаються будувати нові огорожі в різний спосіб на різних ділянках, але для ГУР це не проблема

Фото: Пресслужба ГУР

Українські спецпризначенці постійно вигадують нові способи ураження російських плавзасобів у тимчасово окупованому Криму. Про це в ефірі Свобода Ранок заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Відповідаючи на запитання, чи роблять загарбники висновки після ураження Україною їхніх суден, Юсов сказав: "Безумовно, вони роблять висновки і намагаються будувати нові огорожі в різний спосіб на різних ділянках".

Разом із тим, додав він, спецпризначенці ГУР та оператори українських надводних дронів MAGURA V5 не повторюються, кожного разу діють нелінійно.

"Тому, попри те, що вони намагаються ховати кораблі, переводити їх, переховувати, будувати нові загородження, знаходять нові й нові способи показати, що ГУР і Magura працюють надзвичайно ефективно. Ще три мільйони доларів – це нерухомість, яка є вже на морському дні", – підсумував представник розвідки.

У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.

Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.

В ніч проти 6 травня в ГУР доповіли, що у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму було знищено російський катер. Юсов повідомляв, що катер був порівняно новітньою розробкою російських окупантів і належав до серії "Мангуст" 12150.

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