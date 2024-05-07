ГУР: Россия делает выводы, но мы находим новые способы поражать их корабли в Крыму

Андрей Юсов заявил, что россияне пытаются строить новые ограждения разными способами на разных участках, но для ГУР это не проблема

Фото: Пресс-служба ГУР

Украинские спецназовцы постоянно придумывают новые способы поражения российских плавсредств во временно оккупированном Крыму. Об этом в эфире "Свобода Ранок" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Отвечая на вопрос, делают ли захватчики выводы после поражения Украиной их судов, Юсов сказал: "Безусловно, они делают выводы и пытаются строить новые ограждения разными способами на разных участках".

Вместе с тем, добавил он, спецназовцы ГУР и операторы украинских надводных дронов MAGURA V5 не повторяются, каждый раз действуют нелинейно.

"Поэтому, несмотря на то, что они пытаются прятать корабли, переводить их, скрывать, строить новые заграждения, находят новые и новые способы показать, что ГУР и Magura работают чрезвычайно эффективно. Еще три миллиона долларов – это недвижимость, которая есть уже на морском дне", – подытожил представитель разведки.

В ночь на 1 февраля 2024 года ГУР уничтожило российский ракетный крейсер "Ивановец", используя дроны MAGURA V5.

В следующий раз MAGURA V5 уничтожили крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", это произошло 14 февраля.

В ночь на 6 мая в ГУР доложили, что в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский катер. Юсов сообщал, что катер был относительно новейшей разработкой российских оккупантов и принадлежал к серии "Мангуст" 12150.

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