"Сказки для наивных". Штурман Су-24М объяснил, как врут российские пилоты
Когда пилоты российских бомбардировщиков, взятых в плен Силами обороны Украины, рассказывают, что они не знали, по каким целям отрабатывают – они лгут. Об этом в интервью LIGA.net рассказал штурман Су-24М, Герой Украины подполковник Сергей Вербицкий.
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В начале вторжения, когда Украина испытывала острую нехватку средств ПВО, российские бомбардировщики залетали на территорию страны и сбрасывали бомбы прямо над целью, напомнил Вербицкий.
"При этом, когда их брали в плен, рассказывали: "Я ведь не знал, что здесь город. Мне просто сказали цель". Это сказки для наивных", – подчеркнул он.
Не может экипаж, летящий выполнять задачи по бомбардировке, не посмотреть, что это за цель и где она: в городе или нет, говорит подполковник Воздушных сил.
"Экипаж в любом случае это проверяет. Они все знали. Они понимали, что летят бомбить города. Те, кто бомбил мариупольский драмтеатр, совершенно точно знали, куда они бросают бомбы", – подчеркнул он.
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