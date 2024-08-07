"Казки для наївних". Штурман Су-24М пояснив, як брешуть російські пілоти

Розповіді полонених російських пілотів бомбардувальників, що вони ніби-то не знали, що закидають бомбами мирні міста, не відповідають дійсності

Фото: EPA

Коли пілоти російських бомбардувальників, яких беруть у полон Сили оборони України, розповідають, що вони не знали, по яких цілях відпрацьовують – вони брешуть. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів штурман Су-24М, Герой України підполковник Сергій Вербицький.

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На початку вторгнення, коли Україна відчувала гострий брак засобів ППО, російські бомбардувальники залітали на територію країни і скидали бомби просто над ціллю, нагадав Вербицький.

"При цьому, коли їх брали в полон, розказували: "Я ж не знав, що тут місто. Мені просто сказали ціль". Це казки для наївних", – наголосив він.

Не може екіпаж, який летить виконувати завдання з бомбардування, не подивитися, що це за ціль і де вона: в місті чи ні, каже підполковник Повітряних сил.

"Екіпаж у будь-якому разі це перевіряє. Вони все знали. Вони розуміли, що летять бомбити міста. Ті, хто бомбив маріупольський драмтеатр, абсолютно точно знали, куди вони кидають бомби", – наголосив він.

16 березня російські війська цілеспрямовано знищили драмтеатр у центрі Маріуполя, де від нальотів ховалося близько 1000 мирних жителів. Водночас у дворах драмтеатру було два великі написи ДІТИ, їх було видно навіть із супутника.