Нафтогаз пообещал восстановить Университет нефти и газа в Ивано-Франковске
Группа "Нафтогаз" собирается профинансировать восстановление Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, ставшего одной из целей российской ракетно-дроновой атаки 22 июня. Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Украины Алексей Чернышов.
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По предварительной оценке, в результате обстрела повреждены 14 зданий университета, выбито более 800 окон.
"Мы не останемся в стороне и профинансируем восстановление учебного заведения после того, как специалисты полностью оценят масштабы разрушений", — написал Чернышов в Facebook.
ИФНТУНГ – одно из лучших учреждений высшего образования в Ивано-Франковске. Это единственный в Украине университет нефтегазового профиля.
- В ночь на 22 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли украинскую энергетику: повреждены критические объекты во Львовской и Запорожской областях, ранены энергетики. Под ударом оказались также Ивано-Франковск и Луцк.