Нафтогаз пообещал восстановить Университет нефти и газа в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске после ночной атаки повреждены 14 зданий одного из лучших университетов города. Ремонт готов оплатить Нафтогаз Украины

Фото: Dovjin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Группа "Нафтогаз" собирается профинансировать восстановление Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, ставшего одной из целей российской ракетно-дроновой атаки 22 июня. Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Украины Алексей Чернышов.

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По предварительной оценке, в результате обстрела повреждены 14 зданий университета, выбито более 800 окон.

"Мы не останемся в стороне и профинансируем восстановление учебного заведения после того, как специалисты полностью оценят масштабы разрушений", — написал Чернышов в Facebook.

ИФНТУНГ – одно из лучших учреждений высшего образования в Ивано-Франковске. Это единственный в Украине университет нефтегазового профиля.