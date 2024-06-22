Нафтогаз пообіцяв відновити Університет нафти й газу в Івано-Франківську
Група "Нафтогаз" збирається профінансувати відновлення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, який став однією з цілей російської ракетно-дронової атаки 22 червня. Про це повідомив голова правління Нафтогазу України Олексій Чернишов.
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За попередньою оцінкою, внаслідок обстрілу пошкоджені 14 будівель університету, вибито понад 800 вікон.
"Ми не залишимось осторонь та профінансуємо відновлення навчального закладу після того, як фахівці повністю оцінять масштаби руйнувань", – написав Чернишов у Facebook.
ІФНТУНГ – один з найкращих закладів вищої освіти в Івано-Франківську. Це єдиний в Україні університет нафтогазового профілю.
- У ніч проти 22 червня російські окупанти вкотре обстріляли українську енергетику: пошкоджено критичні об'єкти у Львівській та Запорізькій областях, поранені енергетики. Під ударом також опинилися Івано-Франківськ та Луцьк.