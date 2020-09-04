Наложение гриппа на COVID-19 может вызвать тяжелые последствия - Шмыгаль

По словам премьера, сейчас люди легче переносят коронавирус, но осенью может возникнуть другая опасность

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев вакцинироваться от сезонного гриппа, так как его наложение на заболевание COVID-19 может вызвать тяжелые последствия. Об этом Шмыгаль сказал в интервью телеканалу Украина 24.

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По его словам, сейчас люди легче переносят коронавирус.

"Болезнь стала мягче, уже люди болеют немного мягче. Хотя, опять-таки, другой вызов - осенью может быть наложение гриппа на COVID. Здесь надо призвать всех максимально прививаться от гриппа для того, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которые могут вызвать довольно сложные и тяжелые последствия", - сказал премьер.

Он отметил, что ни украинские специалисты, ни зарубежные пока не знают, какими могут быть эти последствия.

Согласно опросу Рейтинга, Мнения украинцев по поводу введения жесткого карантина в случае второй волны коронавируса, которая может случиться осенью, разделились почти поровну. 46% считают, что такой карантин необходим, 47% с этим не согласны.

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Вадим Ребрина

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